У Білому домі встановили 41 різдвяну ялинку з оригінальними прикрасами: фото

До гілок однієї з них прикріпили фотографії колишніх президентів та перших леді, серед яких - Дональд та Меланія Трамп.

У понеділок, 29 листопада, перша леді США Джилл Байден презентувала святкові прикраси, якими декоровано Білий дім до Різдва 2021 року.

Про це повідомляє видання New York Post.

Для подружжя Байденів це буде перше святкування Різдва в Білому домі. За словами першої леді, святкові прикраси об’єднані темою "Подарунки від серця".

Загалом у кімнатах та коридорах Білого дому встановили 41 різдвяну ялинку. До гілок однієї з них, яка прикрашає Державну (Парадну) їдальню, прикріпили фотографії колишніх президентів та перших леді, серед них - Джона та Жаклін Кеннеді, Дональда та Меланії Трамп, а також самих Джо та Джилл Байденів. “Кожна сім’я, яка зробила цей будинок своїм домом, нагадує всім нам про постійну любов і міцні узи сім’ї”, – йдеться у заяві Білого дому.

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Також у цьому ж приміщенні височіє гігантський пряниковий Білий дім і вісім детальних копій громадських будівель, які не припиняли своєї роботи під час пандемії COVID-19 — лікарні, поліції, школи, пожежної охорони, пошти тощо. У такий спосіб було вшановано “робітників передової”, йдеться у повідомленні.

В усій будівлі розвісили святкові гірлянди, а над каміном – шкарпетки для подарунків від Санта-Клауса для онуків Байдена.

Серед інших прикрас вирізняються ялинка у бібліотеці Білого дому, на якій із книг вилітають метелики, виготовлені із переробленого паперу. На ще одній із ялинок можна розгледіти листівки із побажаннями нинішньому президенту, написані дитячим почерком.

Двадцять п’ять “класичних” різдвяних вінків прикрашають північну та південну сторони будівлі. Для оздоблення будівлі було використано близько двох кілометрів стрічок, понад 300 свічок та майже 10 тисяч прикрас. Приблизно тиждень знадобився понад 100 волонтерам, щоб прикрасити Білий дім зовні та зсередини.

Нагадаємо, 22 листопада у Білому домі офіційно почали готуватися до Різдва. Перша леді Джилл Байден прийняла головний атрибут свята – різдвяну ялинку, яка традиційно буде встановлена у Блакитній кімнаті.

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