У Білому домі вторгнення Росії до України більше не називатимуть “неминучим”

У Білому домі вторгнення Росії до України більше не називатимуть “неминучим”

У Вашингтоні визнали недоречною таку оцінку ймовірності.

У середу, 2 лютого, речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США більше не будуть використовувати слово "неминуче" щодо ймовірності вторгнення Росії до України.

Таку заяву речниця адміністрації президента Байдена зробила під час традиційного брифінгу.

За її словами, використання цього слова було недоречним.

"Я використовувала його одного разу. Я думаю, що й інші якось використовували його. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно послало сигнал, який ми не збиралися посилати: начебто ми знаємо, що президент Путін прийняв рішення", – наголосила вона.

Псакі стверджує, що у більшості випадків вона лише висловлювала думку, що Росія "може вторгнутися [до України] у будь-який момент", а не намагалася представити такий сценарій як щось невідворотне.

"Це правда. Ми все ще не знаємо, чи ухвалив він [російський президент] рішення", - сказала речниця адміністрації США.

Також Псакі наголосила, що рішення Білого дому розгорнути 3000 американських військових у Східній Європі не було викликане конкретною подією останніх днів. Цей крок став наслідком широких консультацій із союзниками.

За її словами, таке розгортання не можна розглядати як ескалацію напруженості довкола України.

"Тут важливо чітко розуміти, що є один агресор. Цим агресором є Росія", - сказала Псакі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Пентагон сьогодні оголосив, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

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