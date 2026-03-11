У Білому домі заявили, що США не скасовували нафтові санкції проти Росії

Речниця Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

Санкції США проти російської нафти залишаються чинними, а про їхнє можливе скасування поки що не оголошували.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Я знаю, що Мінфін та енергетична команда президента продовжують обговорювати це питання, і що вони зрештою проконсультуються з президентом, перш ніж приймати рішення.

Сьогодні у мене немає жодних оголошень щодо нових санкцій чи їхнє скасування», — сказала вона.

За словами Левітт, Індія отримала тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти. Вона зазначила, що відповідне рішення ухвалювали президент США Дональд Трамп, міністр фінансів Скотт Бессент та команда національної безпеки.

«Наші союзники в Індії були хорошими гравцями й раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту.

Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасовий пробіл у постачанні через іранців», — пояснили у Трампа.

Речниця Білого дому також додала, що на момент ухвалення рішення ця нафта вже перебувала в морі.

Водночас у Вашингтоні наголосили, що не вважають такий короткостроковий крок значною фінансовою вигодою для російського уряду.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Дональда Трампа прокоментували інформацію про те, що Росія допомагає Ірану розвідданими для атак на США.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп повідомив про намір Вашингтона послабити частину нафтових санкцій.