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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Білому домі заявили, що вважають "закритою" справу про месенджер Signal

Трамп не збирається звільняти свого радника Майка Волца.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Білий дім

Білий дім / © Associated Press

У Білому домі вважають "закритою" справу про спілкування вищого керівництва країни про удари по Ємену у месенджері Signal.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Fox News.

На прохання прокоментувати інформацію щодо можливого звільнення радника з нацбезпеки Майка Волца, Левітт заявила, що Трамп не збирається нікого звільняти та вважає Волга частиною своєї команди.

"І ця справа була закрита тут, у Білому домі, наскільки ми можемо судити. Були зроблені кроки, щоб гарантувати, що щось подібне, очевидно, ніколи не зможе повторитися", – сказала вона.

Крім того, Левітт додала, що Трамп, Волц і решта посадовців у сфері нацбезпеки "дуже добре працюють разом".

Раніше повідомлялося, що радник з національної безпеки США Майк Волтц вів дискусії в Signal щодо військових операцій проти хуситів, а також можливих сценаріїв врегулювання війни між Росією та Україною.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує довіряти раднику з нацбезпеки Майку Волцу та міністру оборони Піту Гегсету попри скандал.

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