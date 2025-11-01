У Білому домі запровадили нові правила для журналістів

Білий дім / © Associated Press

Білий дім обмежив акредитованим журналістам вільний доступ до офісу прессекретаря Керолайн Левітт та інших високопосадовців комунікаційної служби у Західному крилі, поруч із Овальним кабінетом.

Про це пише Reuters.

Згідно з новим розпорядженням Ради національної безпеки, журналістам відтепер заборонено заходити до приміщення №140, відомого як «Upper Press», без попередньо узгодженої зустрічі.

У документі вказано, що зміни набули чинності негайно та пояснюються потребою захисту конфіденційних матеріалів.

«Щоб забезпечити захист такої інформації та належну координацію між співробітниками Ради національної безпеки та пресслужби Білого дому, представники преси більше не можуть потрапити до приміщення №140 без попереднього схвалення у вигляді зустрічі з уповноваженим співробітником Білого дому», — йдеться в розпорядженні.

Раніше акредитовані журналісти могли швидко потрапити до цього кабінету — лише за кілька кроків від Овального офісу — щоб поставити запитання прессекретарю Керолайн Левітт, її заступнику Стівену Чунгу чи іншим високопосадовцям.

Асоціація кореспондентів Білого дому, що представляє журналістів, які висвітлюють діяльність адміністрації, виступила із різкою критикою нових правил.

