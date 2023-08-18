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У Білому домі заявили про готовність Байдена зустрітись з лідером КНДР

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Білому домі заявили про готовність Байдена зустрітись з лідером КНДР

Джо Байден хоче зустрітись з Кім Чен Ином / Associated Press

Поки Пхеньян не відповів на пропозицію Вашингтона.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір зустрітись з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Kyodo.

Кірбі заявив, що президент США готовий провести зустріч з головою КНДР без будь-яких попередніх умов.

"Ми готові сісти і вести переговори без попередніх умов", - сказав він.

Також Кірбі повідомив, що поки Пхеньян не відповів на пропозицію Вашингтона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство об’єднання Південної Кореї заявило, що КНДР готується розпочати постачання Росії зброї та боєприпасів для ведення війни в Україні

Крім того, ми раніше інформували, що Міністр оборони РФ Шойгу передав диктаторові Північної Кореї Кім Чен Ину лист від російського диктатора Путіна

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Дата публікації
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