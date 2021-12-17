У Білому домі заявили про готовність відповісти на "безпекові" ультиматуми Кремля

У Білому домі заявили про готовність відповісти на "безпекові" ультиматуми Кремля

Однак перемовини між США та РФ неможливі без європейських партнерів та союзників, наголосили у Білому домі.

Сполучені Штати Америки повідомили, що готові обговорити питання безпеки з Росією і найближчим часом зв’яжуться з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Про це повідомив представник Білого дому в п’ятницю, 17 грудня, повідомляє Reuters.

Як наголосили у Білому домі, США не збираються обговорювати з Росією європейську безпеку без участі самої Європи.

"Ми готові обговорити з Росією питання безпеки та стратегічного значення. Ми ведемо переговори з європейськими союзниками та партнерами і найближчим часом зв’яжемося з російським урядом щодо подальших кроків", – сказав чиновник.

Авторитетне видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що перемовини можуть відбутися вже наступного тижня. Також, як йдеться на сайті агентства, "США вважають, що у деескалації на Сході України винна РФ".

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. У проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

Згодом у Білому домі відреагували на пропозиції Росії про початок переговорів щодо європейської безпеки. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили договір та вимоги РФ та проводять консультації з партнерами Європи, без яких переговори з Росією неможливі.

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