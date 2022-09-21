У Білому домі заявили про наслідки для Росії у разі застосування нею ядерної зброї

Стратегічний координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив: у разі застосування РФ ядерної зброї, на неї чекатимуть серйозні наслідки.

Про це Кірбі сказав в інтерв’ю ABC News.

Кірбі назвав останні ядерні погрози Путіна "типовими", але, за його словами, США та їхні союзники все ще сприймають цю риторику "серйозно".

"Це безвідповідальна риторика для ядерної держави, але це не є нетиповим у порівнянні з тим, що він говорив останні сім місяців. Ми сприймаємо це серйозно. Ми стежимо, наскільки можемо, за їхньою стратегічною позицією, щоб, якщо знадобиться, можна було змінити нашу. Ми не бачили жодних ознак того, що це потрібно прямо зараз" - зазначив Кірбі.

І якщо Росія все-таки застосує ядерну зброю, за словами Кірбі, "це матиме серйозні наслідки".

Кремль збирається анексувати окуповані території України та спробує політично легітимізувати це за допомогою фіктивних референдумів у найближчими днями. За словами Кірбі США не вважатимуть українські регіони російськими.

"Ми продовжимо підтримувати Україну системами безпеки та фінансово, як сказав американський президент, стільки, скільки буде потрібно", - додав він.

Кірбі додав, що окуповані території - це Україна.

"Неважливо, який фіктивний референдум вони влаштують і яке голосування вони проведуть, це все одно українська територія" - наголосив Кірбі.

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