У Білому домі заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

Також Ізраїль попереджає про тривалу війну з ХАМАС.

У США бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході через удари по американських військових базах з боку угруповань, які підтримує Іран.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

"Іранські маріонетки продовжують завдавати ударів по американських військах, дислокованих у регіоні", - заявили у Білому домі.

Салліван також наголосив, що у США проявляють пильність і вбачають підвищення загрози щодо американських сил у всьому регіоні і підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону.

"Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому", - сказав Салліван.

Нагадаємо, очільник ХАМАСу в Секторі Гази Яхья Сінвар заявив про готовність до негайного обміну полоненими з Ізраїлем.

Тим часом солдати ЦАХАЛу вже увійшли до Сектору Гази та підняли ізраїльський прапор на одному з будинків у цьому районі в межах наземної операції.

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