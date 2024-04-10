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У Білому домі заявили, що не мають доказів прямої військової підтримки Росії з боку Китаю

У Білому домі заявили, що не мають доказів прямої військової підтримки Росії з боку Китаю

Салліван щодо підтримки Китаєм Росії / Фото: Associated Press

Разом з тим у Вашингтоні занепокоєні зусиллями Пекіна, які сприяють посиленню оборонно-промислової бази РФ.

У Сполучених Штатів нема достовірної інформації, щоб підтвердити факти прямої військової підтримки Росії з боку Китаю.

Про це заявив у вівторок у Вашингтоні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

Він зазначив, що разом з тим у Вашингтоні занепокоєні зусиллями Пекіна, які сприяють посиленню оборонно-промислової бази РФ.

"Ми не бачили жодних доказів того, що вони (Китай - ред.) надають пряму військову допомогу Росії",- зазначив Салліван.

Також чиновник заявив, що зі сторони Китаю проводяться заходи, які направлені на посилення оборонно-промислової бази РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай заявив про "посилення стратегічної співпраці" з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що видання WP розкритикувало Палату представників США за зволікання з допомогою Україні.

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