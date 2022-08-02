У Білому домі зробили несподівану заяву щодо незалежності Тайваню

Поїздка спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань не означатиме підтримку американським урядом його незалежності.

У понеділок, 1 серпня, представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі нагадав, що США ніколи не оголошували про свою підтримку незалежності Тайваню, тож поїздка спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на цей острів, який Китай вважає власною територією, не змінить цієї позиції.

Як повідомляє Reuters, Кірбі підкреслив, що поділ повноважень в уряді США означає, що Пелосі прийматиме власні рішення щодо візиту.

"Спікер має право відвідати Тайвань, і спікер Палати представників вже відвідував Тайвань раніше без пригод, як і багато членів Конгресу, зокрема цього року", - сказав представник Білого дому.

За його словами, Пекін немає підстав використовувати цей візит американської чиновниці як привід для посилення агресивної військової активності в Тайванській протоці або навколо неї. Водночас Кірбі припустив, що Китай може відповісти на ймовірний візит Пелосі до Тайваню військовими провокаціями.

Зокрема, дії Китаю, на його думку, можуть включати запуск ракет поблизу Тайваню, великомасштабні повітряні або морські навчання або подальші "хибні юридичні претензії", такі як твердження Пекіна про те, що Тайванська протока не є міжнародними водами.

Нагадаємо, очікуваний візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань може викликати збройний конфлікт між КНР та Штатами.

Напруження зростає: Ненсі Пелосі таки відвідає Тайвань

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