Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін

У четвер, 7 серпня, Білий дім спростував заяви Кремля про те, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним була домовлена, а місце її проведення визначено.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на неназваного посадовця адміністрації Трампа.

За словами представника Білого дому, місце проведення цієї зустрічі ще не визначено.

Окрім того, у Вашингтоні вважають, що президент Путін повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським перед особистою розмовою з Трампом.

Кремль поки що не взяв на себе зобов’язань щодо такої зустрічі.

Раніше у четвер радник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що зустріч між Путіним і Трампом відбудеться найближчими днями, додавши, що «робота над самітом вже розпочалася».

Ушаков заявив, що спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф порушив ідею тристоронньої зустрічі між Путіним, Трампом та Зеленським, але, за словами Кремля, майбутня зустріч відбудеться лише між Трампом та Путіним.

Нагадаємо, напередодні, 6 серпня, після візиту свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви президент США Дональд Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт уточнила, що під час зустрічі з Віткоффом президент РФ Володимир Путін заявив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом в якийсь момент.

7 серпня російський президент Путін заявив про можливість зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, якщо для таких переговорів будуть «необхідні умови». Однак, які саме, він не уточнив.