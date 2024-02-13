У Білому дому прокоментували скандальні заяви Трампа щодо НАТО

У Білому домі заявили, що після президентства Трампа було докладено багато зусиль, щоб відновити потужність альянсу.

Сполучені Штати повинні підтримувати всі міжнародні Альянси та партнерства з іншими країнами і бути готовими до дій, які напряму відповідають інтересам національної безпеки Америки як глобального лідера.

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Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи останні заяви Дональда Трампа щодо НАТО, передає Укрінформ.

"За нинішнього президента, головнокомандувача Джо Байдена, зараз альянс НАТО став вагомішим, сильнішим та більшим, ніж будь-коли раніше", - заявив Кірбі.

Він зазначив, що "НАТО перебуває в авангарді, коли йдеться про середовище безпеки на європейському континенті".

"І це те, чим повинен займатися американський президент – зміцненням альянсів і партнерства, а також надсиланням меседжу, зокрема союзникам по НАТО, про те, наскільки серйозно ми ставимося до наших зобов’язань за П’ятою статтею", - заявив Кірбі.

Він нагадав, що президент Байден неодноразово заявляв, що НАТО буде захищати кожен дюйм своєї території, якщо виникне така необхідність.

"Це те, про що має говорити верховний головнокомандувач Сполучених Штатів, коли йдеться про НАТО", – додав представник Білого дому.

Також Кірбі заявив, що після президентства Трампа було докладено багато зусиль, щоб відновити потужність альянсу.

Тоді, на початку 2021 року багато союзників і партнерів "не відчували, що їх цінують, не відчували поваги, не відчували, що Сполучені Штати готові продовжувати лідирувати на світовій арені".

Кірбі додав, що Сполучені Штати довели, що продовжують відігравати провідну роль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова європейської дипломатії Жозеп Боррель різко висловився про заяви Трампа щодо погроз союзникам у НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден відреагував на погрози Трампа щодо союзників по НАТО.

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