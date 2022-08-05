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До Білорусі прилетів російський Іл-76, який, ймовірно, підвіз нову партію ракет - моніторингова група

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До Білорусі прилетів російський Іл-76, який, ймовірно, підвіз нову партію ракет - моніторингова група

Ввечері 5 серпня у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

За даними моніторингової групи, вантажний літак Російської Федерації, ймовірно, привіз нову партію ракет. 

Про це йдеться на офіційній сторінці моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у телеграм.

"Сьогодні, 5 серпня, в районі 20:26 у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ із реєстраційним номером RA-76604. Наразі невідомо, чи привіз щось цей борт чи ні, проте не можна виключати, що літак цілком міг привезти нову партію ракет", - йдеться уповідомленні. 

Примітно, що відразу після приземлення літака у північно-західних областях України оголошено повітряну тривогу. Перше повідомлення про ракетну небезпеку з'явтлося о 21:38. Тривога досі лунає. Закликаємо не нехтувати безпекою та пройти в укриття. 

Станом на 22:10 сигнал повітряної тривоги скасовано. 

Зауважимо, станом на ранок п'ятниці, 5 серпня, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Білорусь продовжує перевіряти бойову готовність своїх військ.

Гидко поруч перебувати! Польща оголосила бойкот усьому російському та білоруському.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3073
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