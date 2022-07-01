У Білорусі - 200 тисяч партизанів: відомий опозиціонер розповів про настрої у країні

У Білорусі - 200 тисяч партизанів: відомий опозиціонер розповів про настрої у країні

Від початку війни 30 тисяч людей записалися до партизанського плану "Перемога".

Білоруська влада може вжити смертну кару щодо партизан, щоби залякати інших.

Про втягування Білорусі у війну розповів опозиціонер Франак Вячорка у телемарафоні ТСН.

"Від початку війни 30 тисяч людей записалися до плану "Перемога". Це мобілізаційний план для організації різних акцій на залізниці, дорогах, в адміністраціях. Влада налякана, боїться, що ті партизани знову відновлять свою діяльність, тому можуть зробити показові процеси і когось розстріляти. Загалом маємо 200 тисяч людей, які долучилися до плану "Перемога". Багато хто їде відразу воювати до України. На жаль, там також є жертви", - зазначив Вячорка.

Також він розповів про дані нового опитування громадської думки у Білорусі. На кілька пунктів зменшилася доля тих, хто вважає присутність російських військ у Білорусі нормальним. Менше 40% вважають це допустимим. Раніше таких було понад 60%.

Однак, за словами експерта, є невелика кількість громадян, які симпатизують російській пропаганді.

"Ми маємо зупинити цей тренд, тож треба більше працювати з інформацією", - зазначив опозиціонер.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олександра Мусієнка, наразі шанси того, що Білорусь вступить у повноцінну війну проти України, невеликі.

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