У Білорусі армійцям передають нові зразки спеціальної військової техніки: стали відомі деталі

Білоруським Збройним силам передали нові зразки спеціальної військової техніки.

Про це повідомило Міноборони Білорусі.

Сказано, що техніку передали 228 окремому полку радіоелектронної боротьби (місто Полоцьк, Вітебська область) та 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби (місто Борисів, Мінська область).

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" проаналізувала опубліковані фото Міноборони Білорусі та встановила, що Збройним силам РБ було передано не менше 6 одиниць техніки серед якої:

станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6" (на шасі автомобіля МАЗ).

пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ (на шасі автомобіля Урал).

станція Р-327 "Квітка" (на шасі автомобіля МАЗ).

комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ" (на шасі автомобіля КамАЗ).

Нагадаємо, 13 грудня в Білорусі розпочалася раптова "перевірка бойової готовності" Збройних сил країни за дорученням Лукашенка, який підтримує Путіна у війні проти України.

За кілька днів білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекинули від українського кордону назад до місць постійної дислокації.

Загроза з боку Білорусі

Зважаючи на останню активність у Білорусі у суспільстві виникли побоювання через можливий новий можливий наступ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ.

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Командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук заявив, що Україна готується до того, що війська Росії знову можуть спробувати вторгнутися через Білорусь на північний кордон України для наступу на Київ.

"Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше...Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили і засоби", - сказав Ковальчук.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає також, що Росія готується до реваншу і може піти у великий наступ зимою-весною 2023 року. В цьому контексті він розглядає напрямок Білорусі досить пріоритетним.

У разі, якщо війська Лукашенка візьмуть участь у війні проти України - це знищить останній шанс зберегти самостійність та незалежність Білорусі, каже генерал-майор СБУ Віктор Ягун. На його думку, російське військове командування використає білоруські підрозділи, як гарматне м’ясо — в перших рядах наступу. Якщо вони не здадуться в полон, то будуть знищені.

Наразі ознак повторного наступу росіян на Київ у США не бачать. Там запевнили, що уважно стежитимуть за ситуацією найближчим часом.

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