У Білорусі біля польського кордону відбудуться спільні навчання з "вагнерівцями"

На білоруському полігоні неподалік від кордону з Польщею відбудуться спільні навчання спецназівців республіки та найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Білорусі.

Зазначається, що протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій Білорусі спільно із представниками ПВК "будуть відпрацьовувати навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський".

До слова, полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.

"Вагнер" у Білорусі

"Беларускі Гаюн" повідомив, що до Білорусі прибула шоста колона "вагнерівців" вночі проти 19 липня. Вона нарахловує близько 100-120 машин. До слова, колони ПВК почали прибувати до Білорусі від 11 липня.

В ДПСУ підтверджують прибування "вагнерівці" до республіки та розповідають, чи є загроза. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, кількість бойовиків не несе зараз загрози Україні.

Тим часом в ГУР назвали завдання ПВК "Вагнер" у Білорусі. Зазначається, що одне із завдань такої передислокації - це тримати в напрузі Україну і відтягувати наші сили.

також 18 липня "Беларускі Гаюн" повідомив, що літак Євгена Пригожина прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга. Борт олігарха ватажка "вагнерівців" приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

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