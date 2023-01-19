У Білорусі ближче до кордону з Україною перекинули свої та російські бойові вертольоти (мапа)

Зокрема, з білоруських Мачулищ до Лунинця перебазувалися 11 російських вертольотів.

У Білорусі від самого ранку 19 січня спостерігалося збільшення авіаактивності, під час якої російські та білоруські бойові гелікоптери з центральної частини країни були перекинуті до південної.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Там уточнили, що зафіксоване збільшення активності вертольотів Військово-повітряних сил Білорусі та Повітряно-космічних сил Росії, які вилітали з аеродрому "Мачулищі" та в результаті відлетіли на аеродроми у Брестській області Білорусі. Йдеться про аеродроми "Барановичі", "Осівці" та "Лунинець".

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Так, з аеродрому "Мачулищі" вертольоти злітали від 08:25 до 10:56 і вирушили на:

аеродром "Барановичі". Туди прибули два вертольоти: білоруський Мі-8 та один російський вертоліт;

аеродром "Осівці" – прибули чотири білоруські вертольоти Мі-24;

аеродром "Лунинець" – прибули 11 російських вертольотів.

Водночас один білоруський вертоліт Мі-8 повернувся з Борівців до Мачулищ.

Мапа: "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, що в Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання. Тож вранці 19 січня на території сусідньої держави було зафіксовано збільшення авіаційної активності.

Під час цих навчань в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога, адже з аеродрому в РБ злітав російський МіГ-31К, який міг бути носієм ракет "Кинжал".

За оцінками української розвідки станом на 17 січня, ймовірність вторгнення росіян з території Білорусі найближчими тижнями залишається низькою.

Білорусь і Росія підняли авіацію задля навчання

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