У Білорусі будують нові військові бази: на одній з них можуть розмістити "Орешнік"

У Білорусі будують нові військові бази

У Білорусі активно будують нові військові бази. Один з таких об’єктів виявили біля Мінська. За припущенням журналістів, там можуть розмістити балістичні ракети «Орешнік».

Про це пише проєкт «Радіо Свобода» «Схеми».

Ймовірна база для «Орешніка»

Особливу увагу журналістів привернув військовий об’єкт поблизу Мінська, який почали будувати 2024 року. Це військова база, розташована на південь від Мінська — на території колишньої радянської бази «Військовий табір №25 Павлівка». Раніше там дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, озброєний радянськими балістичними ракетами середньої дальності Р-12, а також мобільними ракетними комплексами «Піонер» та «Тополь». Згодом, після розпаду СРСР, ця радянська база була повністю зруйнована.

На супутникових знімках за серпень 2025 року видно, що на цій території вже зведено складські приміщення, захищені фортифікаційними спорудами, три ангари для техніки, а також закладено фундаменти для інших будівель, зокрема для розміщень особового складу. На фото з супутника журналісти помітили неподалік ще три майданчики, з’єднані автомобільними дорогами, з частково зведеними фундаментами майбутніх будівель.

Наразі невідомо, який саме підрозділ армії Білорусі або Росії буде там дислокуватись.

«Це може бути місцем, де буде зберігатися «Орешнік», — каже польський військовий експерт Конрад Музика у коментарі білоруській службі «Радіо Свобода».

© Радіо Свобода

Новий об’єкт біля кордону з Україною

Ще один новий об’єкт з’явився на околиці міста Гомель, менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Журналісти припускають, що це майбутня військова база. Потенційно там зможе розміститись військова бригада середньою чисельністю близько трьох тисяч осіб.

© Радіо Свобода

© Радіо Свобода

Аеродроми

У виданні нагадали, що 2022 року армія РФ активно використовувала мережу військових аеродромів Білорусі для розміщення своїх гелікоптерів, винищувачів, десантно-транспортних і радіолокаційних літаків.

Уже після виведення основної частини російської авіації режим Олександра Лукашенка розпочав масштабну модернізацію більшості цих об’єктів. Йдеться про такі летовища:

«Лунинець» (Берестейська область),

«Ліда» (Гродненська область),

«Барановичі» (Берестейська область),

«Зябровка» (Гомельська область),

«Мачулищі» (Мінська область).

Чи буде агресія з боку Білорусі

«Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну чи одну з держав ЄС з території Білорусі, без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій», — попередив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Він закликає стежити не лише за появою літаків, а й за розбудовою інфраструктури захисту — зведенням капонірів для укриття літаків, монтажем антидронових сіток над стоянками та технікою, облаштуванням нових укріплень для ППО.

«Це стане безпосереднім індикатором, що ворог готує бази не до навчань, а саме до бойового використання в умовах загрози ударів», — пояснив експерт.

Натомість польський військовий експерт Конрад Музика вважає, що Білорусь не має ресурсів для створення армії, яка б загрожувала Україні або Польщі. Проте небезпеку створюють присутні там російські війська.

«З того, що нам відомо, росіяни мають там зенітно-ракетні установки. Вони постійно перебувають у стані підвищеної готовності і патрулюють повітряний простір з землі на випадок використання дронів або ракет для атак на цілі в Білорусі. І я думаю, що вони залишаться там ще досить довго», — каже польський експерт.

Раніше повідомлялося, що Польща повністю закриває кордон з Білоруссю у відповідь на спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід 2025».