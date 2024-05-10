В Білорусі будують базу для зберігання ядерної зброї – NYT

В Білорусі почали розбудовувати військову базу біля міста Осиповичі, що приблизно за 190 кілометрів від кордону з Україною, де планують зберігати ядерну зброю.

Про це повідомляє The New York Times.

Торік Путін заявляв, що в Білорусі збудують "спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї".

Цей майданчик розташований за 193 кілометри від кордону з Україною, поряд з містом Осиповичі. Нещодавно там збудували споруди, схожі на ті, в яких Росія зберігає ядерну зброю на своїй території. База огороджена у три шари до наявного периметру безпеки. Також там збудували вантажний майданчик, який з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

"Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки, і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт до Осиповичів, хоча все вказує на протилежне", – зазначає NYT.

Майданчик розташований неподалік бази, де зберігаються ракети "Іскандер", які можуть використати для запуску ядерної зброї.

Колишній співробітник Пентагону заявив, що база нагадує йому ядерні обʼєкти, які він бачив особисто.

Видання пише, що майданчик також захищений системою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь узялася за раптову перевірку сил і носіїв ядерної зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща готується до ймовірної війни з Росією та Білоруссю.

Читайте також: