У Білорусі чоловіка засудили до пʼяти років за допомогу полку Калиновського

Чоловіка кинули за ґрати за переказ грошей полку імені Кастуся Каліновського.

У Білорусі Мінський обласний суд засудив чоловіка до пʼяти років колонії посиленого режиму за переказ грошей полку імені Кастуся Калиновського.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури, передає "Настоящее время".

Мінський обласний суд засудив до п'яти років колонії посиленого режиму Олександра Гончарова за переказ грошей полку імені Кастуся Каліновського.

"Гончарова звинуватили у "фінансуванні діяльності з вербування, навчання, іншої підготовки та використання" громадян Білорусі "для участі на території іноземної держави у збройному формуванні однієї з протиборчих сторін, у збройних конфліктах та військових діях за відсутності ознак найманства" (частина 2 статті 361- 3 КК)" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська досі присутні на території Білорусі, однак Збройні сили України поки не фіксують створення там ударних формувань.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна збільшує мінно-вибухові загородження на державному кордоні з Росією та Білоруссю.

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