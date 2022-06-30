У Білорусі чоловіки та жінки масово отримують повістки до військкоматів (фото)

В Білорусі як чоловікам, так і жінкам почали масово розсилати повістки з наказом військовозобов'язаним прибути до військкоматів. Водночас причини цього не вказуються.
Громадяни Білорусі скаржаться, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто перебуває у відпустці за власний рахунок. Отримують повістки навіть ті, хто не придатний до військової служби.
Про це повідомляє білоруське видання "Зеркало".
Попри те, що у повістках не вказана причина появи до військкомату, за неявку погрожують кримінальною відповідальністю.
Коли людина прибула до військкомату, то вже на місці їй пояснюють, що це "просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони в разі військової загрози" та "мобілізаційні навчання".
Водночас працівники військкоматів заспокоюють, стверджуючи, що "ніхто нікого на жодну війну не забирає". Здебільшого наразі у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.
Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив як невеликі шанси того, що Білорусь вступить у війну проти України, адже не видно створеного ударного угруповання.
Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Брестській та Гомельській областях Білорусі військові комісаріати почали вивчати можливості проведення прихованої мобілізації населення.
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