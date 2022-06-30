У Білорусі чоловіки та жінки масово отримують повістки до військкоматів (фото)

У Білорусі чоловіки та жінки масово отримують повістки до військкоматів (фото)

В Білорусі як чоловікам, так і жінкам почали масово розсилати повістки з наказом військовозобов'язаним прибути до військкоматів. Водночас причини цього не вказуються.

Громадяни Білорусі скаржаться, що повістки розсилають і тим, хто працює, і тим, хто перебуває у відпустці за власний рахунок. Отримують повістки навіть ті, хто не придатний до військової служби.

Про це повідомляє білоруське видання "Зеркало".

Попри те, що у повістках не вказана причина появи до військкомату, за неявку погрожують кримінальною відповідальністю.

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Коли людина прибула до військкомату, то вже на місці їй пояснюють, що це "просто тренування збору особового складу для формування територіальної оборони в разі військової загрози" та "мобілізаційні навчання".

Водночас працівники військкоматів заспокоюють, стверджуючи, що "ніхто нікого на жодну війну не забирає". Здебільшого наразі у військовозобов'язаних звіряють облікові дані та відпускають додому.

Фото: "Зеркало"

Фото: "Зеркало"

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив як невеликі шанси того, що Білорусь вступить у війну проти України, адже не видно створеного ударного угруповання.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Брестській та Гомельській областях Білорусі військові комісаріати почали вивчати можливості проведення прихованої мобілізації населення.

Напад із боку Білорусі, гарячі обстріли Харківщини та Донбасу – Мусієнко в ефірі ТСН

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