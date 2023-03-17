У Білорусі до 12 років засудили керівників опозиційного сайту "Tut.by"

Зокрема, Золотову та Чекіну визнали винними у справі щодо "ухиленні від сплати податків".

У Білорусі засудили керівників головного опозиційного сайту "Тut.by". Марина Золотова та Людмила Чекіна отримали 12 років позбавлення волі.

Міський суд Мінська оголосив вирок, повідомляє Белта.

Справу було порушено щодо компанії ТОВ "Тут бай медіа", яка від 2000-го випускала найбільше незалежне видання Білорусі - сайт Tut.by.

Золотову та Чекіну визнали винними у справі щодо "ухиленні від сплати податків", а також "розпалювання ворожнечі" та "закликах" до дій, спрямованих проти нацбезпеки Білорусі.

Окрім Золотової та Чекіної, фігурантами справи стал редактор відділу економіки та політики Ольга Лойко, кореспондент Олена Толкачова та юрисконсульт Катерина Ткаченко. Їх відпустили із СІЗО під особисту поруку.

Нагадаємо, у Білорусі до 10 років ув'язнення засудили лауреата Нобелівської премії миру 2022 року Алеся Біляцького. Суд заявив, що він винен у "контрабанді" та "фінансуванні протестів". Зокрема, правозахисника звинуватили у фінансуванні дій, що порушують громадський порядок.

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