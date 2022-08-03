У Білорусі до п'яти років колонії засудили ексжурналістку телеканалу "Белсат"

Вона отримала п'ять років колонії. Славнікову звинуватили за двома статтями - це грубе порушення громадського порядку, а також створення екстремістського формування.

Про це повідомляє "Белсат".

Славнікову разом із чоловіком Олександром Лойком затримали наприкінці жовтня 2021-го в аеропорту Мінська. Пара отримала 30 діб адміністративного арешту: 15 днів - за "поширення екстремістських матеріалів", а ще 15 - за "дрібне хуліганство". Після цього Лойку додали ще 15 днів арешту за "непідпорядкування співробітникам міліції". Натомість журналістка стала підозрюваною у кримінальній справі. Її перевели до СІЗО.

У колонії вона перебувала дев'ять місяців. У квітні 2022-го білоруський Слідчий комітет заявив про завершення розслідування щодо Ірини Славнікової. Її звинуватили в участі в акції протесту 30 серпня 2020-го, які відбувалися проти режиму диктатора Лукашенка.

Крім того, за версією слідства, у 2020-2021 роках вона "об'єднала групу громадян, які під її керуванням та контролем створювали, а також розміщували екстремістські матеріали" на сайті "Белсат", який у Білорусі визнали "екстремістським формуванням". Втім, сталося це вже після затримання Славнкової - у листопаді 2021-го.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє заочний суд над громадянами, які залишили країну. Кримінальні справи можуть розглядати навіть у разі, якщо обвинувачений перебуває за межами республіки.

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