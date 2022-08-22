Білоруси притихли: яка ситуація із військовою активністю на території РБ (мапа)

За добу, 21 серпня, в РБ помітили активність білоруських гелікоптерів, рух МАЗ, КАМаз, Урал та зафіксували посилені тренування.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 повідомив "Беларускі Гаюн".

Так, 20 серпня о 18:40 у напрямку Заславль (Мінський район) - південно-захід летіли два вертольоти. О 06:30 з Орші (Вітебська область) на захід летів вантажний літак.

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Трасою М3, Логойськ (Мінська область) - Мінськ, о 12:30 рухався КамАЗ ЗС РБ. О 14:15 на Траса Р13, Мінськ - Слуцьк (Мінська область), бачили Урал (командний пункт) ЗС РБ.

Вдень в Іваново були помічені два МАЗи 5516 та КамАЗ ВС РБ. О 19:10 трасою Р144, Іваново - Мохро (Іванівський район), рухався тентовий МАЗ армії Білорусі.

О 17:40 в Мозирі, на проспекті Юності помічений бортовий Урал ЗС РФ.

Крім того, бачили політ гелікоптера Мі-8 о 20:05 у напрямку Брест - схід/північний схід. О 21:20 на аеродромі "Мачулищі" літав гелікоптер.

А о 22:00 на полігон "Уруччя" 120 омбр. (Мінський район) проходили посилені тренування.

Нагадаємо, експерт заявив про ракетну загрозу для Києва з боку Білорусі.

Крім того, українців попередили про підступний план росіян до Дня Незалежності, який передбачає новий наступ з Білорусі.

Натомість Лукашенко запевнив, що не нападатиме на Україну та не обстрілюватиме мирні міста.

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