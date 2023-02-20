У Білорусі формують "народне ополчення": голова Міноборони Хренін повідомив про 100-150 тисяч людей

За словами міністра, такі "народні ополченці" будуть особливо затребувані у сільській місцевості. Вони допоможуть місцевій владі "підтримати порядок у ситуації, коли не виключена діяльність диверсантів".

У РБ мають намір сформувати так зване "народне ополчення". Мінськ хоче змусити вступити до загонів 100-150 тис. білорусів.

Про це повідомляє БелТА з посиланням на заяву голови Міноборони Білорусі Віктора Хреніна.

За словами Хреніна, чисельність "добровольців", які вступлять до народного ополчення, може бути і більше 150 тис. людей.

"Ми не виключаємо, що добровольцями можуть стати і ті люди, які не пройшли військову підготовку, зокрема й жінки", - розповів Хренін.

Він також зазначив, що слідкує за перебігом "конфлікту на півдні (в Україні - ред.) і бачить потребу у такому складі.

"Такий організм, на додаток до системи, забезпечить обороноздатність нашої країни", - додав Хренін.

Напередодні уряд Білорусі ухвалив рішення про вислання дипломатів Польщі із Гродного та Мінська.

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