У Білорусі формують "народне ополчення": голова Міноборони Хренін повідомив про 100-150 тисяч людей

За словами міністра, такі "народні ополченці" будуть особливо затребувані у сільській місцевості. Вони допоможуть місцевій владі "підтримати порядок у ситуації, коли не виключена діяльність диверсантів".
У РБ мають намір сформувати так зване "народне ополчення". Мінськ хоче змусити вступити до загонів 100-150 тис. білорусів.
Про це повідомляє БелТА з посиланням на заяву голови Міноборони Білорусі Віктора Хреніна.
За словами Хреніна, чисельність "добровольців", які вступлять до народного ополчення, може бути і більше 150 тис. людей.
"Ми не виключаємо, що добровольцями можуть стати і ті люди, які не пройшли військову підготовку, зокрема й жінки", - розповів Хренін.
Він також зазначив, що слідкує за перебігом "конфлікту на півдні (в Україні - ред.) і бачить потребу у такому складі.
"Такий організм, на додаток до системи, забезпечить обороноздатність нашої країни", - додав Хренін.
Напередодні уряд Білорусі ухвалив рішення про вислання дипломатів Польщі із Гродного та Мінська.
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