У Білорусі готуються до мобілізації: закуповують валянки, лижі та алюмінієві ложки

У Гомельській області Білорусі закуповується обладнання, яке може бути використане для створення військово-польового табору приблизно на тисячу осіб.

Про це повідомляє місцеве видання "Флагшток".

Закупівлі проводить держпідприємство "Акваланг", що займається мобілізаційною підготовкою. Очевидно, там переконані, що військовий успіх білоруським бійцям зможуть забезпечити валянки, а також не надто військовий вид транспорту – лижі. Адже саме ці діі категорії внесені до списку закупівель.

За інформацією видання, раніше ДП "Акваланг" отримало з обласного бюджету близько 2 млн білоруських рублів (близько 800 тис. дол.).

Так, до кінця 2022 року планується закупити:

близько 50 армійських наметів різного типу з утеплювачем, підлогою і димоходом;

64 армійські печі для розміщення в наметах;

1090 пар валянок;

1090 пар гумових чобіт;

40 комплектів лиж;

974 спальні мішки;

974 термоізоляційні килимки;

943 алюмінієві ложки;

373 саперні лопатки;

47 маскувальних сіток;

70 радіостанцій.

Нагадаємо, що в Барановичах (РБ) військкомат викликає усіх військовозобов'язаних на "планову перевірку" облікових даних, яка проводиться за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

За даними Генштабу ЗСУ, близько 15 тис. білоруських військових готові взяти участь у війні проти України через високе грошове забезпечення.

Сам Лукашенко спростовує, що білоруські війська можуть вступити у війну проти України на боці Росії. Водночас диктатор каже, що ніколи не відмовлявся від участі у так званій "СВО".

Захоплені російські РСЗВ повертають ракети окупантам, але є нюанс

Читайте також: