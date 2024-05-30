У Білорусі готуються до переходу на "воєнний час": що відбувається поблизу кордону з Україною

Міністерство надзвичайних ситуацій Білорусі проводить у прикордонних регіонах навчання рятувальників для відпрацювання міжвідомчої взаємодії в разі оголошення воєнного стану.

Перший заступник міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Олександр Худолєєв заявив, що Гомельська область Білорусі, яка межує з Україною, готова до переходу "на воєнний час".

Про це пише Belta.

Таку заяву посадовець зробив під час навчань пожежного аварійно-рятувального загону Гомельського обласного управління МНС, які мали перевірити та вдосконалити ресурсне забезпечення рятувальників та міжвідомчу взаємодію в умовах воєнного стану.

"Перевірено готовність спеціальних формувань, їхню укомплектованість тощо. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час", – зазначив Худолєєв.

Чиновник додав, що тренування виявили напрямки, які потребують низки коректив та оперативного втручання керівництва.

"Ми напрацюємо управлінські рішення та ухвалимо відповідні нормативно-правові акти, що дадуть нам змогу загалом реалізувати й забезпечити функціонування та взаємодію в період підготовки та переведення на воєнні рейки", – заявив він.

Худолєєв розповів, що у дводенних тренуваннях брали участь не тільки підрозділи МНС, а й усі формування цивільної оборони, які відпрацьовували дії під час переведення країни на воєнний час.

Білоруський чиновник зазначив, що Гомельська область стала вже третім регіоном, в якому пройшли аналогічні тренування.

Нагадаємо, Білорусь і РФ розпочали спільні навчання авіації. За діями їхніх військових стежать українські розвідники, "щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні".

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