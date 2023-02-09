У Білорусі хочуть ув'язнити лауреата Нобелівської премії миру на 12 років

Правозахисника звинуватили в ухиленні від сплати податків, фінансуванні дій, що порушують громадський порядок, і контрабанді.

У четвер, 9 лютого, на судовому процесі, який проходить за закритими дверима в Ленінському суді Мінська, прокурор запросив тривале ув’язнення для ув’язненого правозахисника Алеся Біляцького, одного з лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року.

Про це повідомляє Associated Press.

Нобелівський лауреат постав перед судом разом із трьома колегами із заснованого ним правозахисного центру “Вясна”. Правозахисників звинуватили в ухиленні від сплати податків, фінансуванні дій, що порушують громадський порядок, і контрабанді.

Зокрема, йдеться про наданням “Вясною” грошей політв'язням для адвокатів та на оплату інших судових витрат.

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Прокурор запросив для Біляцького 12 років позбавлення волі. Його соратникам також загрожує сурове покарання: Валентину Стефановичу - 11 років, Дмитру Соловйову - 10 років, Володимиру Лабковичу - 9 років.

Соловйова судять заочно, оскільки він встиг виїхати з Білорусі.

Усі четверо мають відбувати покарання у колонії посиленого режиму — умови там, як відомо, суворі.

Кожному з чотирьох підсудних також загрожує штраф у розмірі 185 тисяч білоруських рублів (близько 73 200 доларів).

Нагадаємо, судовий процес над білоруськими правозахисниками, яких звинувачують у ввезенні з Литви значних валютних коштів без декларування та фінансовій підтримці учасників акцій протесту проти Лукашенка, розпочався 5 січня. Правозахисники заявили суду клопотання про ведення процесу білоруською мовою, але суддя відмовила.

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