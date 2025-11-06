У Білорусі горів НПЗ "Нафтан" (відео)

Реклама

У Білорусі 6 листопада спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі ВАТ «Нафтан» у Новополоцьку. Загорілося дизельне паливо на технологічній установці.

Про це повідомило білоруське Міністерство надзвичайних ситуацій.

«Підрозділи МНС працюють за повідомленням про загоряння дизельного палива технологічної установки на позначці 20 м на території ВАТ „Нафтан“ у Новополоцьку», — йдеться в заяві.

На місці події працюють 17 одиниць техніки та понад 70 осіб особового складу МНС.

Згодом у відомстві поінформували, що пожежу на технологічній установці ліквідували. Постраждалих немає. Обставини події встановлюються.

На місці події працював штаб ліквідації надзвичайної ситуації, до складу якого увійшли представники об’єкту та працівники МНС. Було організовано подавання до зони аварії інертних газів для розведення горючих речовин та матеріалів. На охолодження аварійної та поруч розташованих установок подавалися 12 лафетних стволів.

До слова, напередодні керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що після нічної атаки невідомих дронів у Росії зупинилися одразу два нафтові підприємства: нафтохімічний завод у Башкирії та Нижегородський НПЗ.

Окрім того, після атаку українськи дронів експорт нафтопродуктів зупинив порт у російському Туапсе. За даними Reuters, під час удару в порту перебували три танкери для завантаження. Через пошкодження портової інфраструктури також припинив переробку НПЗ у Туапсе, який експортує продукцію до Китаю, Туреччини та інших країн.