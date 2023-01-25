У Білорусі із перерізанням стрічки та на червоному килимі відкрили казарму (фото)

На відкриття каразми прийшло військове командування ЗС РБ та білоруські чиновники, як видно на фото.

У військовій академії Республіки Білорусь відбулося пафосне відкриття оновленої казарми. Військові перерізали стрічку на червоному килимі.

Про це інформує Міноборони РБ, публікуючи фото із відкриття.

В оборонному відомстві зазначають, що у казармі розміщуватимуться курсанти факультету ракетних військ та артилерії та ракетно-артилерійського озброєння. В урочистій церемонії відкриття об'єкта інфраструктури взяв участь заступник міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Андрій Жук.

Як видно зі світлин, на відкриття прийшло військове командування ЗС РБ та білоруські чиновники. Їм була надана "важлива" місія - перерізати червону стрічку.

Нагадаємо, у розвідці розповіли про кількість російських військових та озброєння в Білорусі.

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