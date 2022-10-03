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У Білорусі Лукашенко оголосив свою тотальну "мобілізацію": залучатимуть школярів, студентів і держслужбовців

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У Білорусі Лукашенко оголосив свою тотальну "мобілізацію": залучатимуть школярів, студентів і держслужбовців

Фото: Associated Press

У Білорусі щедро вродило, тож Лукашенко вирішив мобілізувати білорусів збирати врожай.

На поля "призиватимуть" школярів, студентів, робітників та держслужбовців.

Про це повідомляє "Белта".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні необхідно скерувати якомога більше людей на збирання врожаю та на інші роботи, які завершують сільськогосподарський рік.

"Для сільського господарства підприємств відкрився неосяжний ринок. Ми все можемо продати у Росії, Китаї. Тому розмови про те, що десь санкції, якась мобілізація, війна, ще чогось, не приймаються. Забудьте про це", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, українські військові підготувалися до можливого наступу з боку Білорусі (фото).

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