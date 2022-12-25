У Білорусі мілітаризували Дідів Морозів: подарунки — на танках та вертольотах (відео)

Військове телебачення країни-сателіта РФ з нагоди Різдва підготувало ролик, який наганяє жаху.

У неділю, 25 грудня, телекомпанія Міністерства оборони Білорусі опублікувала дивне привітання з Різдвом. У ролику люди в костюмах Дідів Морозів везуть подарунки білорусам бойовою військовою технікою.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі “ВоенТВ”

“Рівняйсь, струнко! Бойове завдання — білорусів привітати, подарунки — доставити”, - суворо звертається на початку святкового ролика до вишикуваних на плацу Дідів Морозів їхній командир.

Отримавши команду, вони слухняно розбігаються.

У наступних кадрах Діди Морози на бойових гелікоптерах, танках та броньованих машинах виконують поставлене завдання.

Дехто з цих радянських новорічних персонажів мав при собі традиційні мішки з подарунками, але можна тільки здогадуватися, що саме привезуть Діди Морози військовою технікою.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді Дід Мороз приїхав на новорічну ялинку на БТР.

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