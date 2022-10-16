У Білорусі МНСівцям виділили зброю і перевіряють укриття

У Білорусі частині співробітників МНС виділили зброю, щоб "захищати вітчизну" в разі бойових дій.

Про це заявив так званий "глава МНС" Білорусі Вадим Синявський в інтерв'ю телеканалу ОНТ.

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"Усе те озброєння, яке було заплановано, отримано в Міністерстві оборони та розміщено в наших кімнатах для зберігання зброї... Здійснено розрахунок, навчання особового складу... У разі необхідності брати активну участь у тих чи інших питаннях, пов'язаних із захистом своєї вітчизни, ці розрахунки доведено до міністерства внутрішніх справ та до начальників УВС на регіональному рівні, а також до збройних сил – у разі потреби, також формуватимуться розрахунки для участі у відповідних діях", – сказав Синявський.

Також він повідомив, що в Білорусі є понад 5000 різних закритих споруд, які можна використовувати для укриття населення в разі ракетних ударів. Наразі проводиться перевірка оповіщення населення про можливі загрози.

"І друга історія – евакуація в разі вже безпосереднього виникнення надзвичайної ситуації. Тренуємо наші сили, засоби, щоб оперативно можна було організувати за необхідності цю евакуацію", – підсумував поплічник Лукашенка.

Загроза з Білорусі

Українська розвідка вважає, що Путін намагається втягнути білорусів у війну проти України. Біля українського кордону перебуває 6 білоруських батальйонів.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія спустошує військові білоруські склади у пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. Ешелон з білоруськими танками відправили до Донецька, а ешелон з "Уралами" - до Луганська.

Лукашенко за проханням Путіна вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним, вважає політичний експерт Дмитро Васильєв.