У Білорусі може з’явитись ядерна зброя: опозиція заявила про тренування офіцерів для відповідної роботи

Уже йде підготовка до того, щоб тактичні ядерні заряди могли з'явитись у Білорусі.

На території Білорусі може з’явитись ядерна зброя і білоруські офіцери артилерійських військ під час навчань у Росіїбрали участь у підготовці, пов'язаній з логістикою та зберіганням ядерних снарядів.

Про це заявив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, повідомляє "Еспресо".

"До нас надходить інформація щодо можливості розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Уже йде підготовка до того, щоб тактичні ядерні заряди могли з'явитись у Білорусі. Про це говорили самі Путін з Лукашенком", – зауважив опозиціонер.

"Остання інформація – офіцери білоруських артилерійських військ перебували на навчаннях в Росії, де вони брали участь у підготовці, яка пов'язана з логістикою та зберіганням ядерних снарядів", – додав Латушко.

Водночас він висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін ніколи не віддасть самопроголошеному президентові Білорусі Олександрові Лукашенку контроль над ядерною кнопкою.

"Постане питання, що на території Білорусі з'явиться ядерна зброя і це буде більшою загрозою для України та Заходу. Захід має відповісти на два питання – чи готові вони зробити щось, щоб не допустити цього. І друге –якщо це станеться, чи готові вони жити на пороховій бочці", – зазначив опозиціонер.

Він також пояснив, що Лукашенко вважає, що наявність ядерної зброї у Білорусі гарантує йому правління до смерті. А для Росії це означає розширення сфер впливу, погроз Заходу, можливість розміщення російських угруповань у Білорусі та створення ядерної захисної парасолі над ними.

"Найгірший варіант, коли ядерний удар буде завданий з території Білорусі – куди буде відповідь – по РФ чи Білорусі, якщо в нас буде розміщена ядерна зброя", – зауважив Латушко.

Ядерна загроза з Білорусі

Лукашенко на початку вересня заявив, що Білорусь попросить у Росії ядерну зброю, якщо "американці перекинуть свої ядерні боєголовки до Польщі". Він також запевняв, що в РБ з'явилися літаки, здатні нести ядерні боєголовки.

За оцінками радника Офісу президента України Олексія Арестовича, не виключено, що Путін може застосувати ядерну зброю з території Білорусі, щоби потім всю відповідальність за злочин перекласти на Лукашенка.

Вже у жовтні Лукашенко зробив заяву, що нібито НАТО і країни Європи розглядають "варіанти можливої агресії проти Білорусі", зокрема і застосування ядерної зброї.

Тоді водночас у КДБ Білорусі вигадали, що на території Польщі, Литви та України створюються терористичні групи, які можуть влаштувати в РБ серію терактів із застосуванням тактичної ядерної зброї.

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