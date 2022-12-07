У Білорусі можуть запровадити смертну кару для чиновників і військових за "держзраду"

Новим законом планують посилити відповідальність за "стримування" та "демонстрацію рішучої боротьби і зрадою державі".

У Білорусі для чиновників і військових планують запровадити смертну кару за "держзраду".

Про це повідомляє Палата представників з національної безпеки Республіки Білорусі.

Білоруські депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", яким пропонують "передбачити можливість застосування виняткового заходу у вигляді смертної кари за зраду державі, яка вчинена особою на державній посаді, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця".

У законопроєкті також йдеться про застосування штрафів та про затримання людей від 10 до 20 діб.

Нагадаємо, у травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за замах на скоєння теракту.

Білорусь та війна РФ проти України

Білорусь подовжила військові навчання ЗС РБ та РФ на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть щонайменше до 12 грудня.

У суботу, 3 грудня, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв прозвітував, що на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хреніна. Як повідомляють оборонні відомства, Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

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