У Білорусі можуть запровадити смертну кару за "замах на вчинення актів тероризму"

У Білорусі можуть запровадити смертну кару за "замах на вчинення актів тероризму"

Депутати Палати представників ухвалили у двох читаннях законопроєкт "Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь".

Згідно з законопроєктом у Білорусі запроваджується смертна кара за "замах на вчинення актів тероризму".

Про це повідомила Палата представників у Telegram.

Зазначається, що проєкт Закону підготовлений "з метою стримування на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю"

"Законопроєктом пропонується внесення змін до Кримінального кодексу республіки білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму", - йдеться у повідомленні.

Голова Палати представників Володимир Андрійченко згадав диверсії на залізниці, здійснені "рейковими партизанами".

Нагадаємо, в Росії можуть повернути смертну кару, в Кремлі назвали умову її відновлення.

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