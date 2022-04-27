У Білорусі можуть запровадити смертну кару за "замах на вчинення актів тероризму"

Депутати Палати представників ухвалили у двох читаннях законопроєкт "Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь".
Згідно з законопроєктом у Білорусі запроваджується смертна кара за "замах на вчинення актів тероризму".
Про це повідомила Палата представників у Telegram.
Зазначається, що проєкт Закону підготовлений "з метою стримування на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю"
"Законопроєктом пропонується внесення змін до Кримінального кодексу республіки білорусь, які передбачають можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари за замах на вчинення актів тероризму", - йдеться у повідомленні.
Голова Палати представників Володимир Андрійченко згадав диверсії на залізниці, здійснені "рейковими партизанами".
Нагадаємо, в Росії можуть повернути смертну кару, в Кремлі назвали умову її відновлення.
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