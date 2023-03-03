У Білорусі на 10 років ув'язнили лауреата Нобелівської премії миру

Зокрема, правозахисника звинуватили в фінансуванні дій, що порушують громадський порядок.

У Білорусі до 10 років ув'язнення засудили лауреата Нобелівської премії миру 2022- Алеся Біляцького. Суд заявив, що він винен у "контрабанді" та "фінансуванні протестів".

Про це повідомляє правозахисна група "Вясна".

Звинувачення наголошує, що Біляцький, який очолює групу "Вясна", разом з іншими правозахисниками від квітня 2016-го до липеня 2021-го для фінансування протестної діяльності організації переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів. Згодом кошти привозили до Білорусі.

Також правозахисників звинувачують у сплаті штрафів, сплаті рахунків за харчування в ізоляторах, сплаті послуг адвокатів для протестувальників.

Суддя визнав усіх фігурантів справи винними й призначив:

Алесю Біляцькому позбавлення волі строком на 10 років;

Володимиру Лабковичу - 7 років;

Валентині Стефанович - 9 років.

Дмитру Соловйову, який перебуває за кордоном - 8 років.

До слова, представники аравозахисного центру не визнали провину за жодною зі статей.

Нагадаэмо, 5 січня в суді Ленінського району Мінська розпочався розгляд кримінальної справи проти представників правозахисного центру "Вясна". Матеріали справи займають 283 томи по 300 сторінок. Це рекордна за обсягом політична справа в Білорусі.

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