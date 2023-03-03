Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Білорусі на 10 років ув'язнили лауреата Нобелівської премії миру

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
529
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Білорусі на 10 років ув'язнили лауреата Нобелівської премії миру

Фото: Associated Press

Зокрема, правозахисника звинуватили в фінансуванні дій, що порушують громадський порядок.

У Білорусі до 10 років ув'язнення засудили лауреата Нобелівської премії миру 2022- Алеся Біляцького. Суд заявив, що він винен у "контрабанді" та "фінансуванні протестів".

Про це повідомляє правозахисна група "Вясна".

Звинувачення наголошує, що Біляцький, який очолює групу "Вясна", разом з іншими правозахисниками від квітня 2016-го до липеня 2021-го для фінансування протестної діяльності організації переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів. Згодом кошти привозили до Білорусі.

Також правозахисників звинувачують у сплаті штрафів, сплаті рахунків за харчування в ізоляторах, сплаті послуг адвокатів для протестувальників.

Суддя визнав усіх фігурантів справи винними й призначив:

  • Алесю Біляцькому позбавлення волі строком на 10 років;
  • Володимиру Лабковичу - 7 років;
  • Валентині Стефанович - 9 років.
  • Дмитру Соловйову, який перебуває за кордоном - 8 років.

До слова, представники аравозахисного центру не визнали провину за жодною зі статей.

Нагадаэмо, 5 січня в суді Ленінського району Мінська розпочався розгляд кримінальної справи проти представників правозахисного центру "Вясна". Матеріали справи займають 283 томи по 300 сторінок. Це рекордна за обсягом політична справа в Білорусі.

Читайте також:

Диверсія білоруських партизанів: хто знищив російський літак в "Мачулищах"

Диверсія білоруських партизанів: хто знищив російський літак в "Мачулищах"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
529
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація