У Білорусі на День знань боротимуться з пияцтвом та алкоголізмом

У деяких районах Білорусі 1 вересня буде обмежено продаж алкоголю.

На День знань, 1 вересня, місцева влада у Білорусі запровадить обмеження на продаж алкогольних напоїв.

Як повідомляє видання Хартія’97, заборону на продаж алкоголю запроваджують “у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, профілактику пияцтва та алкоголізму та приурочених до Дня знань”.

У більшості випадків обмеження, які приймає місцева влада, запроваджуються до кінця доби 1 вересня, проте є й винятки. У деяких районах продаж алкоголю заборонять до 8 ранку 2 вересня.

Також читайте Під Києвом чоловік через відмову продати алкоголь відкрив вогонь по поліції

Найкоротший “день тверезості” пройде у Бешенковичському районі — він триватиме з 7.00 до 17.00 1 вересня.

Щоправда, заборона буде не повна — алкоголь дозволятимуть вживати на розлив у кафе, їдальнях, ресторанах та торгових об'єктах у пунктах пропуску на кордоні. Також у деяких випадках запроваджено додаткові послаблення для весіль, поминок та ювілеїв.

Нагадаємо, вчені Оксфордського університету кажуть, що вживання понад п'яти келихів вина на тиждень прискорює біологічний годинник організму.

Читайте також: