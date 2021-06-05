У Білорусі на кордоні з Литвою затримали ще двох опозиціонерів

Активісти брали участь в акціях протестів після президентських виборів.

У Білорусі на кордоні з Литвою затримали двох активістів, які брали участь в акціях протестів після президентських виборів в країні.

Про це повідомила пресслужба МВС Білорусі.

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Зазначається, що опозиціонерів оголосили у міжнародний розшук через участь в акціях. Білоруські силовики повідомляють, що вони жили у Москві, але на початку червня прибули до Мінська, аби перебратися до Євросоюзу.

"Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщина" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі. На затриманих склали адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону Республіки Білорусь", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, 24 травня літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувача змусили сісти у Мінську. З борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу. Обидвох нині тримають у мінських в’язницях. У США та ЄС примусову посадку цивільного борту назвали актом державного тероризму. Наразі там готують санкції проти білоруського режиму.

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