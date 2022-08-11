У Білорусі на військовому аеродромі пролунали вибухи: яку причину вигадали у Лукашенка

У Білорусі на аеродромі "Зябровка", який повністю контролюється росіянами, котрі облаштовували там військову базу, у ніч проти 11 серпня пролунали вибухи.

Міноборони Білорусі після нічних вибухів і спалахів на аеродромі "Зябровка" (Гомельський район) вже надало офіційну версію того, що сталося. У Лукашенка назвали спалахи в районі аеродрому "загорянням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна".

Про це написало МО РБ у Телеграм.

У Міноборони Білорусі запевняють, що займання "своєчасно" загасили. Постраждалих нібито немає.

"10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", - переконують у Міноборони РБ.

Зазначимо, що повідомлення про щонайменше вісім спалахів почали надходити від 00.30 11 серпня. Натомість МО РБ повідомляє, що інцидент стався близько 23.00 10 серпня. Також провладні телеграм-канали вночі повідомляли, що на аеродромі нічого позаштатного не відбувається.

Слід зауважити, що ця білоруська військова авіабаза розташована в Гомельській області, за 16 км на південний схід від Гомеля. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Лукашенко передав "Зябровку" під контроль росіянам, які там облаштовували військову базу.

На території аеродрому перебував ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер – М" та дивізіон С-400". Са.

Нагадаємо, у Мережі повідомляли про вибухи біля аеродрому РФ під Гомелем.

Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стріляниною, однак чи пов'язані вони зі спалахами в районі Зябрівки – невідомо.

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