У Білорусі напередодні виборів почали вивозити мігрантів з-під кордону з Польщею

Влада Білорусі почала це робити напередодні виборів, щоб забезпечити спокій в країні.

Білоруські прикордонники почали вивозити мігрантів, які перебували біля кордону з Польщею, в сторону Росії.

Про це повідомив полковник Прикордонної служби Польщі Анджей Стасюлевич, інформує PAP.

Він висловив припущення, що влада Білорусі почала це робити напередодні виборів, щоб забезпечити спокій в країні.

"У якийсь момент ми помітили, що з прикордонної зони мігрантів вивозять у бік Росії. Лукашенко, можливо, хоче спокою в країні перед президентськими виборами", - сказав Стасюлевич.

Водночас він відмовився давати прогнози щодо людей, які поки лишаються у прикордонній зоні. Він висловив припущення, що їх можуть експлуатувати і відправити з Росії до Фінляндії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь готує придушення протестів через "вибори" президента.

Крім того, ми раніше інформували, що Білоруська армія проводить навчання біля кордонів України.

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