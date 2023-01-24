У Білорусі найближчими днями очікується активність авіації: деталі

Авіаактивність поки в Білорусі низька.
У Білорусі найближчими днями очікуються активні польоти авіації в межах спільних льотно-тактичних навчань РФ та РБ.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Аналітики вважають, що також можливе активне переміщення армії Білорусі в районі Слоніма у зв'язку з проведеними на базі 11-ї механізованої бригади заходами з приведення в готовність підрозділів забезпечення.
"Російський контингент перебуває в польових таборах на полігонах ЗС РБ і не проводить наразі активних переміщень всередині країни. Можна припустити, що російські військові займаються навчанням прибулих у першій половині січня для проходження курсу військової підготовки громадян РФ. Побічно на це вказує, зокрема, й інформація про активну стрільбу на 230-му загальновійськовому полігоні під Барановичами, де розташований великий польовий табір РФ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулої доби фіксувалися невеликі колони і окремі машини в районі міста Лунинець, на окремих ділянках траси М1 і в Мінську, проте великих переміщень техніки не було.
Водночас активність ЗС РБ також була невисокою - техніку помічали в Пінську і Мозирі. Крім цього, ввечері в районі Гродно відзначався рух у бік полігону "Гозький" підрозділів 6-ї механізованої бригади.
Нагадаємо, в Білорусі 19 січня ближче до кордону з Україною перекинули бойові вертольоти. Зокрема, з білоруських Мачулищів до Лунинця перебазувалися 11 російських вертольотів.
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