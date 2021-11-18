У Білорусі назвали кількість іноземних "туристів", які перебувають у країні

У так званих стихійних таборах перебувають приблизно 2 тисячі мігрантів.

Станом на 18 листопада на території Білорусі перебувають приблизно 7 тисяч біженців. Водночас у так званих стихійних таборах на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю розмістилися приблизно 2 тисячі мігрантів.

Про це повідомляє провладний білоруський телеграм-канал "Пул першого".

"На сьогодні на території Білорусі перебувають близько 7 тисяч біженців, з них на кордоні в так званому стихійному таборі - близько 2 тисяч осіб. Від 200 до 500 людей розмістилися на кордоні, але стихійно в інших точках. Це біженці, яких поляки намагалися викинути силою за межі Польщі після того, як вони туди вже проникли", - повідомила прессекретарка самопроголошеного презмдента Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю ситуація з нелегальними мігрантами загострюється. Біля КПП "Брузги" біженці розкинули новий табір. Польскі медики-волонтери повідомили про смерть однорічної дитини.

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