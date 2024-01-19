У Білорусі неочікувано заявили про готовність співпрацювати з НАТО

Білорусь готова відновити "прагматичний діалог" з країнами-членами НАТО. Втім, у Мінську виставили умови - якщо держави відмовляться "від агресивної риторики".

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє "Зеркало".

З його слів, Мінськ нібито продемонстрував зацікавленість "у відновленні впливу міжнародних організацій з безпеки, таких як ООН, ОБСЄ та інші, ефективному їх функціонуванні щодо запобігання та вирішення збройних зіткнень".

"У проєкті доктрини (нова Військова доктрини Білорусі - Ред.) ми говоримо, що РБ відкрита для співпраці у військовій сфері з будь-якими державами. Зокрема, й державами НАТО. Ми готові відновити прагматичний діалог за умови припинення ними агресивної риторики та дій щодо нас", - наголосив Хренін.

Міністр зауважив, мовляв, у Військовій доктрині прописано, що Білорусь не розглядає жодного народу як ворога - незалежно від дій урядів.

"У своїй політиці ми ні на кого озиратися і підлаштовуватися не збираємось. Ми маємо інтереси наших народів, маємо взаємні союзницькі зобов'язання. Лише ці фактори стоятимуть на чолі наших рішень та дій, як самостійно, так і в рамках Союзної держави", - заявив Віктор Хренін.

Нагадаємо, раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сподівається на відновлення відносин з країнами ЄС. Зокрема, йдеться про Польщу та Литву.

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