У Білорусі обіцяють воєнну відповідь на міжнародну місію на кордоні РБ

У Білорусі, як завжди, погодилися із оцінкою російської сторони.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що розміщення на кордоні між Україною і Білоруссю місії міжнародних представників означатиме "фактичне залучення цих третіх країн в український конфлікт", і обіцяє вжити заходи реагування.

Про це повідомив очільник МЗС РБ Володимир Макей, пише "Белта".

"Я згоден тут з оцінкою, яка прозвучала з російської сторони. Якщо будуть направлені відповідні представники західних країн на кордон Білорусі та України, то це означає фактично залучення цих третіх країн в український конфлікт", - сказав він.

На запитання, чи буде Білорусь реагувати на подібне рішення, очільник МЗС зазначив, що залежно від намірів, з якими прийдуть спостерігачі або якою зброєю вони будуть мати.

"Звичайно, будуть вироблятися адекватні заходи реагування. У тому числі й військового штибу", - додав він.

Нагадаємо, 11 жовтня президент Володимир Зеленський запропонував розмістити на кордоні України і Білорусі місію міжнародних спостерігачів, аби моніторити безпекову ситуацію. Глава держави пояснив лідерам групи "Великої сімки", що територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні, а Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, заявивши, що Україна нібито готує удар по цій країні.

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