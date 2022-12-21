У Білорусі обмежили в'їзд до однієї з областей, яка межує з Україною

Білорусь обмежила в'їзд до прикордонної смуги у трьох районах Гомельської області поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє "Белта" з посиланням на постанову Ради міністрів РБ.

"Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області", - йдеться у документі.

Як йдеться у постанові, тимчасові обмеження не поширюються на фізичних осіб, які прямують до прикордонної смуги для виконання службових обов'язків, до місця проживання місця перебування та назад, до близьких родичів і назад. У виняткових випадках такий дозвіл може надати голова Державного прикордонного комітету або уповноважена ним посадова особа.

Зустріч Путіна з Лукашенком та рух техніки територією Білорусі

19 грудня до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком прибув російський диктатор Путін.

За даними Інституту вивчення війни, безпосередня участь Білорусі у війні проти України – малоймовірна. Лукашенко, швидше за все, відмовив Путіну в подальших інтеграційних поступках.

20 грудня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російські окупанти перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь – ближче до кордону з Україною.

Українські прикордонники не фіксують різкого збільшення військової техніки та окупантів на українсько-білоруському кордоні. Ситуація там залишається контрольованою, а кордон максимально посилений.

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