У Білорусі оголосили про "мобілізаційні" навчання поряд з Україною: коли стартують і яка їхня мета

У Білорусі оголосили про "мобілізаційні" навчання поряд з Україною: коли стартують і яка їхня мета

У Гомельській області Білорусі, яка межує поряд з українським кордоном, оголосили про так звані планові навчання з військовими комісаріатами.

"Мобілізаційні" навчання стартують 22 червня і триватимуть до 1 липня.

Про це повідомив журналістам військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов, повідомляє провладне білоруське агентство БЕЛТА.

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Як пояснили у Збройних силах Білорусі, мета цих заходів - підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних. Кривоносов додав, що з бори акумулюють усі райони області.

За словами Кривоносова, у період навчань рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів армії РФ, буде обмежений. Також заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області.

"У цей період відпрацьовуватимуться питання організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами", - розповів Андрій Кривоносов.

Окрім цього, у Жлобинському районі від 28 червня до 16 липня заплановано військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ. Як заявили у Генштабі РБ, ці навчання також мають на меті вдосконалення знань керівництва органів місцевої влади з питань формування територіальних військ, підготовку підрозділів територіальних військ Жлобинського району до виконання завдань із призначення.

Як повідомляли раніше, військовий експерт Олег Жданов впевнений, що самопроголошений президент Білорусі не збирається віддавати наказ на вторгнення до України для своєї армії. А тому Путін пригрозив Лукашенку відстороненням від влади.

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