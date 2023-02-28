У Білорусі оголосили у розшук мешканця Криму через вибухи на аеродромі в Мачулищах

За даними правоохоронців, чоловік може бути причетним до диверсії на на аеродромі "Мачулищі".

Білоруські силовики шукають 29-річного уродженця тимчасово окупованого Криму Миколу Швеця, якого підозрюють у причетності до вибухів на військовому аеродромі "Мачулищі" 26 лютого.

Про це пише білоруське видання "Зеркало".

"По робочих чатів співробітників автопарків у Гомелі розіслали орієнтування з фото, розвішувати поки не стали. Це надсилали не лише їм, і медикам повідомляли, і державним маршрутникам. Сказали виявляти пильність", – розповів співрозмовник виданню.

Мінське районне управління внутрішніх справ розшукує чоловіка за підозрою у скоєнні "особливо тяжкого злочину у міському селищі Мачулищі 26 лютого".

Удар по білоруському аеродрому "Мачулищі"

У Білорусі 26 лютого пролунали вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі" – значні пошкодження отримав літак далекого радіолокаційного відстеження А-50У повітряно-космічних сил РФ, який координував запуски крилатих ракет по Україні.

Наразі відомо, що військовий об'єкт був атакований дронами, до вибухів можуть бути причетні місцеві партизани.

У понеділок, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів термінову нараду із силовиками. Під час наради Лукашенко не назвав конкретні причини зібрання, однак він закликав посилити заходи безпеки на прикордонних територіях Білорусі.

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