У Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак

Йдеться про зліт ДРЛВ А-50У.
Зранку середи, 25 січня, на території сусідньої Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак
Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"08:35. Аеродром Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ", - пишуть спостерігачі.
До слова, російський літак ДРЛО А-50У - це повітряне судно, яке допомагає наводити цілі для атак.
Нагадаємо, спостерігачі повідомляли, що в Білорусі найближчими днями очікуються активні польоти авіації в межах спільних льотно-тактичних навчань РФ та РБ. Аналітики вважають, що також можливе активне переміщення армії Білорусі в районі Слоніма у зв'язку з проведеними на базі 11-ї механізованої бригади заходами з приведення в готовність підрозділів забезпечення.
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