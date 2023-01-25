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У Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак

Фото: Міноборони Білорусі

Йдеться про зліт ДРЛВ А-50У.

Зранку середи, 25 січня, на території сусідньої Білорусі окупанти підняли в повітря розвідувальний літак

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"08:35. Аеродром Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ", - пишуть спостерігачі.

До слова, російський літак ДРЛО А-50У - це повітряне судно, яке допомагає наводити цілі для атак.

Нагадаємо, спостерігачі повідомляли, що в Білорусі найближчими днями очікуються активні польоти авіації в межах спільних льотно-тактичних навчань РФ та РБ. Аналітики вважають, що також можливе активне переміщення армії Білорусі в районі Слоніма у зв'язку з проведеними на базі 11-ї механізованої бригади заходами з приведення в готовність підрозділів забезпечення.

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Дата публікації
Перегляди
5576
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